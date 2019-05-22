Григор Мурадян освобожден от должности советника премьер-министра

Решением премьер-министра Никола ПашинянаГригор Мурадян освобожден от должности советника премьер-министра на общественных началах. Обэтом Арменпресс сообщили в аппаратепремьер-министраАрмении.

Мурадян был назначен на эту должность в июне 2018 года.