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Григор Мурадян освобожден от должности советника премьер-министра


Решением премьер-министра Никола ПашинянаГригор Мурадян освобожден от должности советника премьер-министра на общественных началах. Обэтом Арменпресс сообщили в аппаратепремьер-министраАрмении.

Мурадян был назначен на эту должность в июне 2018 года.




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