Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.

"Согласно решению Верховного суда Грузии от 21 мая 2019 года кассационная жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его адвоката в связи с решением Тбилисского апелляционного суда от 18 июля 2018 года... не удовлетворена",- отмечено в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили и об убийстве Гиргвлиани в 2006 году.