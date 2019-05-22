Правительство Армении предлагает установить пошлину на импортируемый цемент в размере 14 тысяч драмов:изменение в проекте

Правительство Армении в период с первого чтенияпо второе внесло изменения в проект об установлении госпошлины на импортируемый из Ирана цемент, предложив установить пошлину не в 22 тыс., а в 14 тыс. драмов. Как передает Арменпресс, это в постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам представил министр экономического развития и инвестиций Армении - Тигран Хачатрян.

Министр Хачатрян представил те принципы, на основе которых были разработаны предложения. Основной принцип предложения - сохранить конкурентную ценовую среду, чтобы импортеры могли продавать цемент таким же образом, как и производители.

“Мы предлагаем, чтобы на импортируемый цемент была установлена пошлина в размере 14 тысяч драмов. Это существенно отличается от 22 тысяч драмов. Когда мы начали обсуждения, и правительство представило Национальному собранию свой расчет, он был построен на тех основных цифрах, которые относились к числу себестоимости продукции крупного производителя в прошлом году. Тогда у нас было 37 тысяч драмов за 1 тонну. В дальнейшем, когда мы получили от производителя дополнительные сведения о производственной деятельности за последние месяцы, КГД представил нам сведения и свои представления, получилось, что себестоимость производства близка к 31 тысячам драмов”, - сказал министр.

Министр отметил, что при обсуждении проекта закона в первом чтении не было учтено, что между себестоимостью производства и ценой продажи нет большой разницы.

Хачатрян также представил примерные расчеты цен. 1 тонна импортируемого цемента приобретается за 9000 драмов, таможенные сборы и таможенные пошлины выплачиваются в размере 800 драмов, расходы на погрузку - 700 драмов, расходы на перевозку тонны - 12 тысяч драмов. В результате предлагаемой госпошлины в 14 тысяч драмов, в результате 500 драмовза реализацию, общая сумма за тонну составит 37 тысяч драмов. И при рассмотрении налога на добавленную стоимость, 5% прибыльности, продукция может быть доставлена в Ереван и продана за 47 тысяч драмов за тонну. В настоящеевремяместнаяпродукцияпродаетсяза 40 тысяч 300 драмов.

Министр представил также ценообразование цемента, производимого из клинкера. По вопросу, вызванному бурным обсуждением, изменений не произошло, на импортируемый клинкер госпошлины не установлено. Хачатрян также отметил, что предложение, чтобы законопроект был принят и действовал до апреля 2020 года, остается в силе. В пакет включено также внесение изменений в Налоговый кодекс, дополнение в части обязательных платежей, чтобы закон вступил в силу немедленно.