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На всех станциях Ереванского метрополитена звучат песни Шарля Азнавура


В день рождения легендарного шансонье Шарля Азнавура на всех станциях Ереванского метрополитена звучат песни Азнавура.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна- ТатевХачатрян.

“Сегодня с 07: 00 по 23: 00 на всех станциях Ереванского метрополитена будут звучать песни Азнавура”, - отметилаХачатрян.

22 мая исполняется 95 лет легендарному артисту Шарлю Азнавуру,сооснователю Фонда “Азнавур”. В преддверии Дня рождения выдающегося артиста и в течение всего года в разных уголках мира организуются мероприятия, посвященные его искусству - выставки, концерты, открытия памятников, переименования общественных мест и учреждений.




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