Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

Франция предложила разместить в Турции средства ПВО


Франция предложила временно разместить на территории Турции средства ПВО, системы SAMP-T. Об этом в среду сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении", - цитирует министра газета Hurriyet.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации