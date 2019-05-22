Франция предложила разместить в Турции средства ПВО
Франция предложила временно разместить на территории Турции средства ПВО, системы SAMP-T. Об этом в среду сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении", - цитирует министра газета Hurriyet.
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