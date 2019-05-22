Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана 22 мая началось 4-е заседание 2-ой сессии Совета старейшин Еревана. Какпередает Арменпресс, в повесткузаседаниявключены 14 вопросов.

Три вопроса касаются предложения переименовать столичные улицы Маштоца, ГригораЛусаворича и МовсесаХоренацина имена святых, которое представила член фракции “Луйс” в Совете старейшин ТеминаВарданян.

Совет старейшин Еревана должен дать согласие также и на установку мемориальных досок, увековечивающих память физика, доктора-профессора ПетросаБезирганянапо адресу Чаренца 4, память академика Левона Пирузяна по адресуТерьяна 62.