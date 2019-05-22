Боксеры выехали на Чемпионат Европы
Юношеская сборная старшего возраста Армении по боксу выехала в Румынию для участия в чемпионате Европы, который состоится в городе Галац.
Как передает Арменпресс, в первенстве Европы среди юношей старшего возраста Армению представят 11 спортсменов. На чемпионат выехали Хачатур Манукян (46 кг), Гагик Казарян (48 кг), Гор Оганесян (50 кг), Вардгес Багдасарян (52 кг), Вааг Галстян (54 кг), Арес Акопян (57 кг), Гор Мхитарян (60 кг), Карапет Балагозян (63 кг), Нарек Захарян (66 кг), Камо Бегян (70 кг) и супертяжеловес Ованес Папазян.
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