Капитан “Арсенала” раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку

Капитан лондонского “Арсенала” - Лоран Косельни раскритиковал УЕФА за проведение финала Лиги Европы в столице Азербайджана Баку.

“ Я не радуюсь, потому что один из наших футболистов не поедет с нами на финал. УЕФА должен был быть достаточно информирован об этом, и не провел бы финал в стране, которая конфликтует с другой. Нам будет очень сложно, так как Мики не будет с нами”,-сказал капитан “Арсенала”.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, “Арсенал” сыграет с “Челси”.