CNBC: США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня. Вместо С-400 Турция должна закупить американскую систему противоракетной обороны «Патриот».

Если турецкие власти откажутся это сделать, стране придется выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Турция не получит 100 уже заказанных самолетов и может попасть под санкции со стороны США и НАТО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Источник издания в Госдепартаменте подтвердил, что это окончательное требование США. Если Турция его не выполнит, страну ждут серьезные негативные последствия. В ведомстве подчеркнули, что странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с другими системами альянса, а российские С-400 не будут соответствовать этому стандарту.