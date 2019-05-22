Комитет министров СЕ обнародовал специальную позицию защитника прав человека по решению ЕСПЧ

Комитет министров Совета Европы на заседании, состоявшемся в марте 2019 года обсудил состояние исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу “Ашот Арутюнян против Армении”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата омбудсмена Армении, в результате обсуждения Комитет министров отдельно коснулся специальной позиции защитника прав человека Армении относительно исполнения данного решения.

Примечательно, что в порядке, установленном “Правилами Комитета министров Совета Европы по контролю за исполнением решений и дружественных регулирований”, специальная позиция омбудсмена была официально опубликована и введена в обращение во всех 47 государствах-членах СЕ.

В Комитет министров была представлен также и отзыв правительства РА, в котором была высоко оценена важность особой позиции омбудсмена и представленных в ней конкретных предложений в процессе эффективного исполнения решения.

Напомним, что впервые в истории деятельности Института защитника прав человека Армении, АрманТатоян представил в Комитет министров Совета Европы специальную позицию в связи с исполнением решения Европейского суда по правам человека по Армении.

Омбудсмен считает важным последовательную работу с Генеральной дирекцией по правам человека и верховенства права Комитета министров Совета Европы, а также с Ереванским офисом СЕ. Она имеет важное значение для международных стандартов защиты прав человека, в частности, в вопросе внедрения внутригосударственного законодательства и правоприменительной практики Европейского суда.

Национальное учреждение по правам человека Армении продолжит участвовать в выполнении решений Европейского суда, сотрудничая также и с партнерами по государственной системе и гражданскому обществу.