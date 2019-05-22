В США прошли марши против ограничения прав на аборты

Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки. Волну недовольства вызвал принятый накануне в штате Алабама закон, максимально ограничивающий права женщин на аборт.

Один из таких протестов состоялся и у Верховного суда в Вашингтоне, который 46 лет назад вынес решение по знаменитому делу "Роу против Уэйда". Оно установило право на аборт в общефедеральном масштабе. Большинство штатов, однако, ввели определенные ограничения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Более 50 организаций объединились под хештегом #ОстановитьЗапреты и слоганами "Мое тело – мой выбор". В американской столице протест привлек сотни активистов и даже ряд кандидатов в президенты от Демократической партии.