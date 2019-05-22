Любовь, преданность, забота: Фильм КристаМанаряна “Мое сердце принадлежит тебе, Микаэл” вышел на большой экран

Фильм режиссера, сценариста, композитора КристаМанаряна“Мое сердце принадлежит тебе, Микаэл” рассказывает об интересной и бурной жизни студентов Ереванского государственного колледжа эстрадного и джазового искусства. Любовь, самоотверженность, умение прощать.Посредством фильма режиссер призывает любить независимо от обстоятельств.Главные роли в фильме исполняют МелинеАпикян, Карен Колосов, Тигран Давтян, Артур Меликян.

Как передает Арменпресс, премьера фильма состоялась 21 мая в кинотеатре “Москва”.

“В этом фильме мы хотелипоказать, что надо любить самоотверженно, без расчетов, под диктовку сердца. Человек счастливее, когда любит, чем когда его любят. Люби и будь преданным, что будет после, пусть решат боги”, - отметил Манарян и поблагодарил всех тех людей, которые были рядом с ним и содействовали созданию фильма.

В фильме в основном участвуют студенты Манаряна, которые учатся в Ереванском государственном колледже эстрадного и джазового искусства.

Одна из них - МелинеАпикян призналась, что у Ноэми, которую на олицетворяет, много общего с ней. “ Ноеми- инициатор. Такова и я, лидер, объединяющая людей, но уравновешенная и скромная. Ноеми более решительна в выражении любви, чувств, в то время как я более сдержанна”, - сказала актриса и добавила, что хотела бы, чтобы в реальной жизни было много Ноеми, потому что она учит любить без всяких “но”, любить без ожиданий, быть хорошим другом, хорошей дочерью.

Говоря о сотрудничестве с Манаряном, она подчеркнула, что оно было очень интересным, в то же время обязывало. “Было немного сложно, потому что я тоже будущий режиссер, и мои режиссерские амбиции немного мешали мне, однако Манарян смог взять все в свои руки. Так что наш фильм искренен, типично ереванский, с богатой прекрасной музыкой, автором которой является КристМанарян”,-заключилаАпикян.

В картине “Мое сердце принадлежит тебе, Микаэл” молодая студентка колледжа пытается спасти жизнь своего любимого мальчика, который нуждается в срочной операции.

Фильм - ереванский, в нем есть любовь, предательство, дружелюбие и хорошая музыка, он предназначен для просмотра молодого, среднего и старшего поколения.