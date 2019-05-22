Европейские индексы - 21-05-19
МОСКВА, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.85% и составил 12143.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.50% и составил 5385.46 пункта, британский FTSE вырос на 0.25% и составил 7328.92 пункта, а российский RTSI вырос на 1.82% и составил 1279.12 пункта.
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