Европейские индексы - 21-05-19

МОСКВА, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.85% и составил 12143.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.50% и составил 5385.46 пункта, британский FTSE вырос на 0.25% и составил 7328.92 пункта, а российский RTSI вырос на 1.82% и составил 1279.12 пункта.