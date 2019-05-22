Цены на цветные металлы - 21-05-19

ЛОНДОН, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.84% и составила 1819.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.55% и составила 6011.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.77% и составила 1810.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.33% и составила 11900.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.64% и составила 19350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.98% и составила 2555.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.82% и составила 26566.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.