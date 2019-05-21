За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 20 и 21 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений, из них 1 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 10 случаев кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, 8 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая квартирной кражи, присвоения или растраты, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности и воспрепятствования реализации правосудия, по 1 случаю грабежа, вымогательства, изъятия оружия и боеприпасов, обнаружения наркотиков, применения насилия в отношении представителя власти, повреждения имущества по неосторожности, неправомерные действия в ходе процедуры банкротства, угрозы убийством, причинения тяжкого вреда здоровью, побоев и подделки идентификационного номера автомобиля.

За данный период в Полицию с явкой с повинной обратился 1 человек, находящийся в розыске, найдены 4 человека, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 1 человек погиб, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.