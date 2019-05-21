ЕС считает заявление Пашиняна приверженностью реформам и выражает всестороннюю поддержку

Европейский союз считает заявление премьер-министра Никола Пашиняна о судебно-правовой системе крепкой приверженностью реформированию судебной системы. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал глава делегации ЕС, посол Петр Свитальский.

«У нас не было возможности подробно обсудить этот вопрос с правительством Армении, министром юстиции или другими людьми. Однако, как политическое заявление, думаю, то, что сказал премьер-министр, нам очень понятно. Это очень крепкая приверженность осуществлению реформ в сфере правосудия. Министр юстиции рассказал о веттинге по албанской модели. Как вы знаете, ЕС тесно сотрудничал с правительством Албании в разработке так называемой албанской модели, и на сегодняшний день эта модель веттинга поддерживается Европейским Союзом», - сказал Свитальский.

По его словам, как отметил министр юстиции Армении Артак Зейналян, эта модель реформ была поддержана и подтверждена Венецианской комиссией, в частности, она была признана положительной. «Если правительство Армении хочет пойти по этому пути, мы готовы его поддержать. Но мы еще не обсуждали этот вопрос», - сказал посол.

Петр Свитальский подчеркнул, что ЕС считает, что реформы в сфере правосудия в Армении имеют жизненно важное значение с точки зрения будущего. «Я могу сказать, что глубокие и всесторонние реформы в сфере правосудия необходимы по ряду причин, но первая причина заключается в том, что армянский народ не доверяет судам. За прошедшие годы Европейский Союз профинансировал значительное количество независимых расследований, которые выявили, что многие армяне не доверяют судам», - сказал Свитальский.

На вопрос, почему люди в Армении не доверяют судам, посол ответил: «Есть две основные причины: коррупция в прошлом и политическая зависимость судов, политические манипуляции. Это официальное мнение Европейского Союза».