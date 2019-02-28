Предстоящие на 22 мая мероприятия
21:15, Май 21, 2019
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- 19:30 В правительстве обсуждены вопросы реформирования системы оценки обеспеченности семей
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- 18:21 Фракция "Мой шаг" разработает закон о веттинге
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- 18:01 СМИ: Ирак направит делегации в Иран и США для снижения напряженности между этими странами
- 17:48 ЕС объявил о запуске первой зарубежной миссии европейской погранслужбы
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- 17:17 Парень стал миллиардером, сделав ДНК-тест и узнав, кто был его настоящим отцом
- 17:11 Заседание по вопросу о вотуме недоверия канцлеру Австрии пройдет 27 мая
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