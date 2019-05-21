Уткин разочарован ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна и отказался ехать в Баку

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин выразил разочарование ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна и отказался ехать в Баку для участия в финальном матче Лиги Европы «Арсенал» - «Челси».

“Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью”, - как сообщает Арменпресс, написал Уткин в Twitter.

Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью. — Василий Уткин (@radioutkin) 21 May 2019

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против «Челси». «Канониры» приняли решение не брать армянского футболиста на игру в Баку после ряда политических заявлений о том, что безопасности игрока может угрожать опасность в Азербайджане.

«Мы тщательно изучили все варианты включения Мики в состав команды, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей приняли совместное решение о том, что он не отправится в поездку. Мы обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выразив глубокую озабоченность по этому вопросу. Мики был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря с точки зрения перспектив команды», — гласит сообщение на официальном сайте «канониров».