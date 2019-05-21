Арцах отстоял свое право быть там, где он есть: Владимир Соловьев украинскому политологу

В ходе телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслирует телеканал «Россия-1», ведущий ответил на заявление украинского политолога Владимира Ковтуна о том, что «Карабах принадлежит Азербайджану».

«Карабах принадлежит Азербайджану? И как на это отреагирует Армения? Когда ты бьешься за Карабах, ты знаешь, сколько там людей пролило кровь и какой это был героический подвиг армянского народа», - как сообщает Арменпресс, сказал Соловьев в прямом эфире.

Ведущий сказал, что Арцах отстоял свое право быть там, где он есть.

Видео можно посмотреть с 1:37 мин.