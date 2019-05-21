В правительстве обсуждены вопросы реформирования системы оценки обеспеченности семей

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел обсуждение вопросов реформирования системы оценки обеспеченности семей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала был представлен краткий анализ текущей ситуации в рамках Системы оценки обеспеченности семей, которая была внедрена в 1994 году, принципов оценки, видов поддержки и недостатков системы. В качестве таковых были названы наличие одних и тех же семей в системе в течение многих лет, наличие обусловленных человеческим фактором субъективных критериев, отсутствие мотивации выходить из системы, безынициативность людей, находящихся в социально неблагоприятном положении, и т.д. Затем была представлена предварительная версия предлагаемой новой системы. В основе новой системы лежат принципы устранения последствий бедности, соответствия оцененной потребности и пакета помощи, существенного снижения субъективных критериев и человеческого фактора, внедрения системы мотивации выхода из системы и др.

Вокруг предложенных изменений состоялся обмен идеями, был озвучен ряд наблюдений и предложений.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что текущая система оценки необеспеченности семей не направлена на преодоление бедности, и приоритет правительства заключается в том, чтобы сделать помощь социально необеспеченным семьям максимально адресной и целевой. Глава правительства подчеркнул, что государственная поддержка должна оказать ощутимое влияние на преодоление бедности и искоренение крайней бедности, то есть новая система должна быть ориентирована на то, чтобы выводить из бедности, а не создавать благоприятные условий для того, чтобы оставаться в бедности. Никол Пашинян поручил продолжить обсуждения в рамках рабочей группы, заложив в основу концепции реформы именно эти две цели.