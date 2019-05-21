Фракция "Мой шаг" Национального Собрания Армении на пленарном заседании парламента предложит создать следственную комиссию НС, которая изучит все обстоятельства апрельской войны 2016 года. Как сообщает Арменпресс, об этом после закрытого заседания фракции «Мой шаг» заявила глава фракции Лилит Макунц.

«В ходе предстоящего пленарного заседания мы поставим вопрос о создании комиссии по расследованию использования воды, а также по апрельской войне 2016 года. Следственной комиссией будет Постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности, и они проинформируют, как все будет. Если они увидят необходимость привлечь других людей и закон позволит этого, уверена, следственная комиссия пойдет на этот шаг», - сказал Макунц.

Напомним, что о соответствующей необходимости заявил накануне премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении о судебно-правовой системе.