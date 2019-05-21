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Вице-премьер Армении Тигран Авинян встретился с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским


Находящегося с рабочим визитом в Украине вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна 20 мая принял новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, поздравив новоизбранного президента, Тигран Авинян передал ему теплые пожелания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе беседы президент Украины и вице-премьер Армении коснулись ряда вопросов армяно-украинской двусторонней повестки, подчеркнув при этом важность активизации политического диалога между двумя странами. В рамках шагов по развитию двусторонних торгово-экономических отношений стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением деятельности армяно-украинской межправительственной комиссии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о реформах в сфере общественного управления в обеих странах.




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