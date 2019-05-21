СМИ: Ирак направит делегации в Иран и США для снижения напряженности между этими странами

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил во вторник, что его страна намерена направить делегации в Иран и США для того, чтобы снизить возникшую между этими двумя государствами напряженность. Слова премьера приводит телеканал Al Sumaria.

"Мы направим делегации в Тегеран и Вашингтон, чтобы положить конец напряженности между ними, - сказал Махди. - Американские и иранские официальные лица заверили нас, что не хотят войны". Он указал, что Ирак уже выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытках разрешить кризис между сторонами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер добавил, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса "очень близка к европейской". Страны Европы призывают Вашингтон и Тегеран к сдержанности и дипломатическому разрешению существующих разногласий.