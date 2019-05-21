Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-05-19

ЕРЕВАН, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 мая, курс доллара США сократился на 0.43 драмa и составил 479.60 драм. Курс евро сократился на 0.82 драмa и составил 534.80 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.44 драм. Курс британского фунта сократился на 3.19 драмa и составил 608.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 78.62 драмa и составила 19688.38 драм. Цена серебра сократилась на 1.20 драмa и составила 222.27 драм. Цена платины сократилась на 180.99 драмa и составила 12520.63 драм.