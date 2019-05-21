Азиатские индексы - 21-05-19

ТОКИО, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 21272.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 1550.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.23% и составил 2905.97 пункта, а HANG SENG снизился на 0.47% и составил 27657.24 пункта.