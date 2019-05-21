Абелевскую премию по математике вручили американке Карен Уленбек

Король Норвегии Харальд V передал во вторник Абелевскую премию по математике 2019 года американскому профессору Карен Уленбек. Церемония вручения престижной награды состоялась в зале церемоний Университета Осло, ее трансляцию вел сайт вуза.

Академия наук Норвегии присудила премию Уленбек в марте. Американка стала первой женщиной - лауреатом награды, часто называемой Нобелевской премией по математике.

Профессор Техасского университета в Остине Уленбек удостоена премии за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Меня называют первой женщиной, получившей эту награду. И здесь все, что нужно сделать, - это посмотреть на историю: я была среди первого поколения женщин, для кого учеба была доступна", - подчеркнула лауреат.

В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику.