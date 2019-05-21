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В Афганистане более 40 талибов уничтожили в ходе военной операции


Афганские силовики ликвидировали по меньшей мере 42 боевика радикального движения "Талибан" в ходе операции в провинции Газни на востоке Афганистана.  Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей Арефа Нури.

Как сообщил представитель властей, операция проходила в понедельник вечером при поддержке авиации. Он добавил, что среди 42 ликвидированных боевиков были командир "Талибана" и шесть иностранцев, чья национальность не уточняется.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

 

 




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