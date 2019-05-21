Парень стал миллиардером, сделав ДНК-тест и узнав, кто был его настоящим отцом

31-летний рабочий Джордан Эдлард-Роджерс из Корнуолла, Англия, унаследовал имение и прилегающую к нему территорию в 6,2 квадратных километра с фермерскими и охотничьими домиками. Если парень захочет продать своё наследство, то он выручит 50 млн фунтов (4,1 млрд рублей). Но вряд ли ему будут так необходимы деньги — к имению вдобавок Джордан еженедельно будет получать тысячу фунтов (82 тыс. рублей), передает Арменпресс.

То, что аристократ Чарльз Роджерс является его отцом, Джордан подозревал давно. Ещё будучи 18-летним подростком, он попросил Чарльза о тесте на отцовство, но аристократ лишь отмахнулся и отослал парня решать все вопросы через адвокатов. В тот момент Джордану было не до этого, и он отступился, пишет The Sun.

В следующие несколько лет он посылал письма с теми же просьбами, но они были проигнорированы. Решив взяв всё в свои руки, Джордан сам заказал ДНК-тест, и тот оказался положительным. А через некоторое время с ним связались адвокаты Чарльза — оказывается, 62-летний аристократ умер от передозировки наркотиками, которыми злоупотреблял в последние годы жизни.

"Все говорят, как мне повезло — получить такие деньги! Но я бы все их отдал, чтобы просто получше узнать своего отца. Может быть, если бы мы были вместе, для него всё закончилось по-другому".