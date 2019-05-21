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Заседание по вопросу о вотуме недоверия канцлеру Австрии пройдет 27 мая


Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) назначил на понедельник, 27 мая, проведение экстренного заседания, на котором оппозиционные партии хотят внести и рассмотреть предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Об этом сообщил во вторник первый председатель Национального совета Вольфганг Соботка, сообщила телерадиокомпания ORF.

Депутаты от Социал-демократической партии подвергли это решение критике, потому что хотели провести заседание в среду, 22 мая, до выборов в Европейский парламент в Австрии 26 мая. "Курц не хочет предстать перед парламентом до выборов в ЕС. Председатель Национального совета позволил собой манипулировать ради этой борьбы за власть", - заявил депутат Йоргфрид Ляйхтфрид, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник оппозиционные партии Австрии заявили о намерении созвать экстренное заседание парламента в среду и предложить в Национальном совете вынести вотум недоверия Курцу, чтобы он ушел в отставку на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. В частности, вотум недоверия канцлеру хочет вынести партия "Сейчас - Список Пильца". Однако сам Курц хотел блокировать экстренное заседание парламента и созвать его только после 26 мая - дня проведения в Австрии выборов в Европарламент.

 

 

 




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