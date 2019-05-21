Google сообщила, что обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней

Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США. Об этом информировал во вторник телеканал CNBC.

"Обновления телефонов и поддержание их безопасности отвечает интересам всех сторон. Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней", - говорится в заявлении официального представителя Google, которое цитирует телеканал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как стало известно 19 мая, Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США.