В связи с инцидентом, призошедшим с Грантом Маргаряном, в полиции дали показания 7 человек

В связи с инцидентом, произошедшим с деятелем АРФД Грантом Маргаряномна площади Свободы в Ереване, 7 человек дали разъяснения в Центральном отделе Полиции. Об этомАрменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ПолицииАрмении.

В полиции также сообщают, что лицо, представившее сообщение по этому инциденту, публично выразило свое удовлетворение действиями Полиции.

18 мая на площади Свободынапали на деятеля АРФД Гранта Маргаряна, гулявшего с внуками. Находящийся там корреспондент “Еркир Медиа” позвонил в полицию.