Выборы в Верховную раду состоятся 21 или 28 июля

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля. Об этом сообщила во вторник журналистам первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время лидер фракции Радикальной партии в украинском парламенте Олег Ляшко назвал дату 21 июля. "Президент и лидеры фракций предварительно договорились о проведении досрочных выборов. Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет, скорее всего, завтра, выборы - ориентировочно 21 июля", - сказал он по итогам консультаций у Зеленского. До этого времени, отметил Ляшко, следует изменить избирательное законодательство.