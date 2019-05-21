Состояние тройняшек, родившихся естественным путем в семье программистов, очень хорошее

Тройняшки, родившиеся в ереванском медицинском центре Шенгавитчувствуют себя очень хорошо. Это редкий случай, произошедший естественным оплодотворением. Об этом в беседе сАрменпресс сказала ответственная по связям с общественностью медцентраАнушБадалян.

“ Тройняшки: две девочки и мальчик родились путем естественного зачатия. Их вес составляет 2 кг 50 грамм, 2 кг 45 грамм и 1 кг 950 грамм. Малыши очень хорошие. Дети после рождения находились под наблюдением в отделении интенсивной терапии Медицинского центра, получили соответствующий курс лечения, сегодня уже чувствуют себя очень хорошо и через несколько дней собираются домой”, - сообщилаБадалян.

Тройняшки родились 2 мая, однако по желанию матери общественность о рождении детей проинформировали позже. По словам Бадалян, родители тройняшек - программисты: мать - 25-летняя жительница села Шаумян Араратской области АместДолуханян. У нее было первичное бесплодие в течение года, она прошла лечение, потом уже была зарегистрирована беременность. На протяжении всей беременности она находилась под наблюдением, на 34-35 неделе было проведено кесарево сечение.

По словам Бадалян, появление тройни на свет при естественном оплодотворении не часто встречающееся явление.