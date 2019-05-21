Опрос NDI - деятельность правительства Грузии оценивают плохо 56% опрошенных

Согласно результатам исследования «Национального демократического института» (NDI), большинство опрошенных отрицательно оценивают деятельность правительства Грузии. Следует отметить, что количество граждан, которые негативно оценивают деятельность правительства, характеризуются растущей тенденцией.



На вопрос: как бы вы оценили деятельность нынешнего правительства, 56% опрошенных в апреле граждан отвечает, что плохо. 36% - деятельность правительство оценивают положительно, 6% - не знают ответа на этот вопрос, а 1% отказался отвечать,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



По результатам опроса, проведенного в декабре 2018 года, деятельность правительства Грузии плохо оценили 53% респондентов, а 44% - хорошо. В марте 2018 года деятельность правительства также была оценена плохо. Тогда, деятельность правительства плохо оценили 49%, а 45% - хорошо.



«Национальный демократический институт» (NDI) и «CRRC-Грузия» представили медиа результаты опроса, проведенного в апреле 2019 года. Полевые работы исследования были проведены в период с 28 марта по 15 апреля в городах, где население превышает 40 тысяч. Это Батуми, Зугдиди, Рустави, Поти, Гори и Кутаиси. NDI отмечает, что средняя погрешность результатов исследования – в пределах +/- 2,3%.