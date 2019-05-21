Министерство образования и науки Армении получило сигнал об искусственных препятствиях в деле приема первоклассников

Министерство образования и науки Армении призывает школы не создавать искусственных препятствий в деле приема первоклассников. Как сказал в беседе с «Арменпресс» начальник управления общего образования министерства Ашот Аршакян, с 15 мая начался онлайн прием детей, который успешно осуществляется, однако поступают сигналы о том, что директора некоторых школ создают искусственные препятствия.

“Нам звонят родители и сообщают, что директоры некоторых школ для принятия дел ребенка требуют дополнительные документы, которые не предусмотрены порядком. Я призываю всех родителей сдавать документы, соответствующие указанному нами списку. Директора школы не имеют права требовать каких-либо дополнительных документов. Я призываю директоров школ воздерживаться от создания искусственных препятствий”, - сказал Ашот Аршакян.

На вопрос, к примеру, какие дополнительные документы требуют директора школы, Ашот Аршакян отметил, что, в частности, это медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, что давно снято.

“ Речь идет об известной справке “26”. Это было в прежние годы. Когда родители регистрируют своего ребенка в онлайн-системе, они получают информацию о том, какие документы необходимы для поступления ребенка. Кроме того, родителям предоставляется 15 рабочих дней после регистрации ребенка для представления дел. То есть, в течение этих 15 рабочих дней директор школы обязан приняь дело ребенка”, - сказал Ашот Аршакян.

Представитель министерства отметил, что в случае любой проблемы родители могут звонить на горячую линию.

Система онлайн регистрации первоклассников запущена в Ереване с 15 мая.