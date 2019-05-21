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Для меня большая боль пропустить игру: Мхитарян о том, что не поедет в Баку


Генрих Мхитарян, полузащитник сборной Армении по футболу и лондонского “Арсенала”, прокомментировал свое неучастие в финале Лиги Европы в Баку.

“Учитывая все актуальные варианты, мы пришли к выводу, что мне не нужно ехать вместе с командой на финал Лиги Европы. Такие игры у футболистов не случаются часто, и для меня большая боль этот пропуск. Я буду болеть за своих товарищей по команде. Пусть привезут кубок домой”, - как передает «Арменпресс», написал Мхитарян на своей странице в Facebook.

“Арсенал” уже официально подтвердил, что Мхитарян не поедет в Баку с командой.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, “Арсенал” сыграет с “Челси”.




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