Главные события «Игры престолов» собрали в клип

В сети появился фанатский ролик со сценами из каждого эпизода фэнтезийной саги «Игра престолов». Клип опубликован в Twitter пользователем @ultrabrilliant, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx — Andy Kelly (@ultrabrilliant) 20 мая 2019 г.

Ролик состоит из ключевых моментов каждой из 73-х серий «Игры престолов». На момент написания заметки фанатское видео собрало более 6,5 миллиона просмотров и более 300 тысяч лайков.

Премьера заключительного эпизода «Железный трон» состоялась в ночь на 20 мая. Серия установила рекорд телеканала HBO по просмотрам — ее посмотрели более 19,3 миллиона раз.