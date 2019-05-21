Прокуратура провела проверки в Уголовно-исполнительном учреждении “Горис” МЮ РА

Управление по надзору за законностью применения наказаний и иных мер принуждения Генеральной прокуратуры РА и прокуратура Сюникской области проверили проверку состояния реализации основных прав заключенных лиц и осужденных в Уголовно-исполнительном учреждении “Горис” МЮ РА, соблюдения порядка и условий отбывания наказания, а также законности и соразмерности принятых решений о дисциплинарных взысканиях и поощрениях, примененных в отношении арестованных лиц или осужденных.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, в ходе проверки было зафиксировано несколько нарушений. В частности, проверкой, проведенной в сфере обеспечения права на охрану здоровья лиц, содержащихся в УИУ, выяснилось, что не проводятся медико-профилактические исследования лиц, содержащихся в УИУ, как минимум один раз в год. Было отмечено, что, несмотря на неблагоприятные условия здания, санитарно-гигиеническое состояние камер учреждения в целом является благоприятными.

Карантинная камера и карцер не были обеспечены необходимыми для нормального быта предметами и имуществом. В карцерах и на стенах карантинных камер были зафиксированы выгравированные или нарисованные знаки, характеризующие неписанные правила криминальной субкультуры, в одной камере были запрещенные предметы.

Отдельные проблемы были связаны с пользованием телефонной связью, соблюдением процедур организации прогулки арестованных лиц и осужденных, отбывающих наказание в закрытом или полузакрытом исправительном учреждении.

В результате изучения личных дел лиц, содержащихся под стражей, выяснилось, что не все осужденные за совершенное с особой жестокостью преступление были учтены как осужденные, имеющие отрицательную склонность к агрессии, конфликту, что необходимо для проведения с ними психологической работы.

Выяснилось, что в ряде решений о применении взысканий в отношении содержащихся лиц не соблюден установленный законодательством принцип соразмерности применения дисциплинарного взыскания. Ранее, лица, подвергшиеся взысканию за злостное нарушение внутреннего регламента, за совершение очередного нарушения подвергались несоразмерно мягкому дисциплинарному взысканию.

Результаты проведенных проверок были обсуждены с администрацией уголовно-исполнительного учреждения “Горис” Министерства юстиции РА. Выяснилось, что часть недостатков, нарушений, администрацией УИУ были устранены именно в момент проверки. Администрация УИУ обязалась предпринять необходимые меры по устранению нарушений, требующих более длительного времени.