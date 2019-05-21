Объединенные Арабские Эмираты предоставили гуманитарную помощь нуждающимся семьям Котайкской области

По инициативе Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения и в сотрудничестве с гуманитарной организацией Халифа бн Заед, благотворительным Союзом эмиратского Красного Полумесяца, благотворительным Союзом Шаржи, а также гуманитарной и благотворительной организацией Зайеда в городе Раздан была осуществлена благотворительная программа, в рамках которой 200 нуждающихся семей получили ящики с продуктами питания.

Как передает «Арменпресс», ОАЭ в рамках “Года толерантности” продолжают осуществлять свои обязательства по предоставлению гуманитарной помощи во всем мире, не оставив в стороне и Армению, и эта программа является частью реализуемых инициатив.

Предоставляемая благотворительная помощь не связана с политической направленностью, географическим положением, национальной, расовой или религиозной принадлежностью стран-получателей, в первую очередь она примает во внимание гуманитарную сторону и нужды народов.

Эта гуманитарная политика Эмиратов олицетворяется практическим применением политики толерантности, принятой государством.

Этот принцип является наследием внешней политики, принятой основателем ОАЭ - шейхом Зайедом бин Султаном Аль-Нахайяном, отраженным также в нынешнем видении Эмиратов и преследует цель укрепить роль страны на международных платформах.