Азербайджан, заранее не предупредив о проведении широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ: МИД РА

Азербайджан, заранее не предупредив о проведении широкомасштабных военных учений, нарушил обязательства ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Проведение Азербайджаном широкомасштабных военных учений без предупреждения является нарушением обязательств ОБСЕ, и это не способствует формированию атмосферы мира и доверия в регионе. Естественно, этот вопрос будет поднят постоянным представительством Армении в ОБСЕ. Подобные проявления военной силы не способствуют осуществлению Азербайджаном обязательств по формированию благоприятной атмосферы для мира”, - сказала Нагдалян.

Согласно подпункту 40.1.1 главы 5 Венской декларации 2011 года учения подлежат объявлению, если в них участвуют по меньшей мере 9000 человек, включая поддерживающие войска, по меньшей мере 250 боевых танков, по меньшей мере 500 боевых бронированных машин, по меньшей мере 250 самоходных и пехотных артиллерийских средств, минометов и реактивных залповых установок (100 мм и более).

В Азербайджане с 20 по 24 мая проходят широкомасштабные оперативно-тактические учения. Основная их тема - предотвращение нападения противника в ночное время, нанесение ему контрудара по разным направлениям, переходя в наступление.

В учениях задействованы до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивные системы залпового огня и минометы, до 35 самолетов и вертолетов.