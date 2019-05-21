В медучреждениях Арцаха за первый квартал этого года родилось 411 детей

В первом квартале этого года в медучреждениях Министерства здравоохранения Арцаха родилось 411 детей, из которых 206 - мальчики, 205 - девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

Следует отметить, что общая рождаемость в Республике Арцах в первом квартале 2019 года составила 431 ребенок, из которых 214 - мальчики, 217 - девочки. 411 детей из 431-родились в медучреждениях республики Арцах, а 20 - в медучреждениях республики Армения.

Только 336 детей родились в Степанакертском Центре охраны здоровья матери и ребенка. Максимальное количество новорожденных из районов зарегистрированы в Мартакертском медучреждении - 37 детей, затем в Мартуни - 28, Гадруте - 9, Шаумяне – 1.

За три месяца в Арцахе родились 5 детей - все в результате естественного оплодотворения.