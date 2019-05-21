Правительство Армении ведет интенсивные работы по введению в пользование неиспользуемых земельных участков. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе научной конференции “Основные ориентиры экономической революции в Республике Армения”.

“ Сейчас в правительстве с большой интенсивностью работаем над этой проблемой, чтобы суметь ввести в пользование неиспользуемые земельные участки. Самая большая проблема, которую мы должны решить, чисто правовая, чтобы не было нарушений прав собственности граждан, и их права полноценно защищаются”, - сказал премьер-министр.