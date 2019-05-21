Каракас оценил потери от экономической блокады США в 130 млрд долларов

Общие потери венесуэльской экономики от экономической блокады США составили 130 миллиардов долларов, сказал посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"2015-2018 годы, общие потери и издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады, введенной Соединенными Штатами, оцениваются в 130 миллиардов долларов", - сказал дипломат на брифинге.

По словам посла, на эти средства экономика Венесуэлы могла бы существовать в течение 9 лет.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.