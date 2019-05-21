Миллиардер пообещал погасить кредиты на учебу выпускников колледжа в Атланте на $40 млн

Миллиардер Роберт Смит, основавший инвестиционную компанию Vista Equity Partners, пообещал выпускникам колледжа Морхауз (Атланта) 2019 года погасить кредиты на учебу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. По данным телеканала NBC, это обойдется ему примерно в $40 млн.

"Это мой выпускной класс 2019 года, - заявил Смит, который получил почетную докторскую степень колледжа. - И моя семья создает грант, чтобы избавить выпускников от долгов".

Таким образом, отмечает NBC, будут погашены кредиты 396 человек. Сообщается, что в США в 2018 году размер общей суммы долгов по кредитам на учебу достиг $1,5 трлн.

В 2018 году Forbes назвал Смита самым богатым афроамериканцем. По данным издания, на май 2019 года состояние Смита составляет $5 млрд.

Колледж Морхаус является учебным заведением для мужчин, известен как альма-матер Мартина Лютера Кинга. Студенты колледжа преимущественно афроамериканцы.