МИД Армении выступает против гуманитарных действий, которые приводят к безнаказанности тяжких преступлений

Министерство иностранных дел Республики Армения всегда привержено реальным гуманитарным действиям, однако эти гуманитарные действия не должны терпеть безнаказанность тяжких преступлений. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, касаясь выдвинутого Баку принципа “все в обмен на всех”.

“Армения всегда привержено реальным гуманитарным действиям, однако эти гуманитарные действия не должны терпеть безнаказанность тяжких преступлений. И особенно, когда мы являемся свидетелями международных нарушений прав человека. Преднамеренное убийство несовершеннолетнего является тяжким преступлением в любом обществе, поэтому принцип “все в обмен на всех” не должен являться выходом, оправдывающим безнаказанность и нарушения гуманитарного права в сфере прав человека”, - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД Армении осудила героизацию людей, совершающих тяжкие преступления.

“ Безнаказанность преступлений на почве ненависти приводит к новым преступлениям и нарушениям международного права. Героизация и превращение исполнителей в предмет культа - тяжелое явление, и мы стали свидетелями того, как осужденный в убийстве был героизирован после прямой экстрадиции (имеется в виду Рамиль Сафаров, зарубивший топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, участвовавшего в курсах НАТО в Венгрии), только потому, что он убил армянина. Наша цель - предотвратить подобные развития в регионе”, - отметила пресс-секретарь.

20 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь предложения Азербайджана об обмене пленными, сказал, что находящиеся в Армении азербайджанцы не простые граждане, а преступники, обвинямые в тяжких преступлениях, в том числе и в убийстве мирных граждан.

Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров арестованы в 2014 году. Суд Арцаха приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы, признав виновными в шпионаже, незаконном пересечении государственной границы, ношении боеприпасов, похищении и убийстве.

4 июля 2014 года они похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено 15 июля в лесном массиве между общинами Карвачар и Манашид.

Кроме того, Гасанов вечером 11 июля 2014 года на 32-ом км дороги Варденис - Карвачар на почве национальной ненависти убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971г. р.), нанес огнестрельные ранения жительнице села Дзорахбюр Котайкской области - Карине Давтян. Третий азербайджанец - Эльнур Гусейнзаде, арестованный в 2017 году, рядом с селом Талиш. По официальной версии Гусейнзаде – военнослужащий азербайджанской армии и был задержан в момент диверсии.

В Азербайджане содержатся трое граждан Армении - Арсен Багдасарян, Карен Казарян, Завен Карапетян, которых официальный Баку считает диверсантом, обвиняя в военных преступлениях. Они в Азербайджане приговорены к длительному заключению.