Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении полиции Новой Зеландии.

Как отмечается, в отношении Брентона Тарранта также выдвинули дополнительное обвинение в убийстве и два — в покушении. В общей сложности ему вменяют 92 преступления: 51 расправу, 40 попыток убийства и совершение теракта.

Reuters отмечает, что обвинение в терроризме предъявлено впервые в истории Новой Зеландии. При этом регулирующие эту сферу законы начали действовать лишь в 2002 году: их приняли после терактов 11 сентября 2001-го в США.

Таррант должен в очередной раз предстать перед судом 14 июня. В настоящее время он находится под стражей и должен пройти психиатрическую экспертизу, которая определит, может ли в отношении него проводиться судебное разбирательство.

Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта, погиб 51 человек, более 40 получили ранения.