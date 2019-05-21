Полицейские Арарата обнаружили незаконно хранящиеся автомат и ружье

Сотрудники Араратского отдела полиции, подобно коллегам других территориальных подразделений системы, ведут ежедневную последовательную борьбу за обнаружение незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, на днях Араратские полицейские получили оперативные данные о том, что один из жителей села Шахап прячет в хлеве огнестрельное оружие. После уточнения информации, 20 мая они в хлеве провели осмотр. Были обнаружены более 10 патронов, автомат Калашникова с заводским номером, который был заряжен 7 патронами калибра 7,62 мм, снайперскую винтовку “СВД” с заводским номером, заряженную10 патронами калибра 7,62 мм.

Незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы упакованы и отправлены в экспертно-криминалистическое управление полиции на судебно-баллистическую экспертизу. Сотрудники Араратского отдела полиции продолжают разведывательные мероприятия для выяснения источника приобретения автомата и ружья.

Следствие продолжается.