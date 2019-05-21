В Польше лидер правящей партии заявил о тысячах российских лоббистских групп в Брюсселе

Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что большая часть из 30 тыс. действующих в центральных органах Евросоюза групп влияния связана с Россией. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью еженедельнику Gazeta Polska, фрагменты которого публикуют во вторник польские СМИ.

Отвечая на вопрос об итогах предстоящих выборов в Европарламент, Качиньский сказал, что российское лобби в Брюсселе очень сильно. "Это влияние покажется еще более значительными, когда мы оценим его масштабы и эффективность с точки зрения политики отдельных государств. Первый и второй "Северный поток" реализуются совместно с Германией. Французскую политику сложно назвать антироссийской", - отметил политик.

"Если оценить это влияние и посмотреть на Брюссель как на в какой-то мере автономный политический центр ЕС, оно [влияние] также очень заметно. Из 30 тыс. различных лоббистских групп, действующих сегодня в штаб-квартире Европейского союза, большая часть имеет либо прямое российское происхождение, либо связана с россиянами", - утверждает Качиньский.