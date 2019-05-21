Зограб Мнацаканян встретился с заместителем помощника генерального секретаря ООН

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял заместителя помощника генерального секретаря ООН, заместителя исполнительного директора UN Women Осу Регнер.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян представил последние достижения в сфере защиты гендерного равенства и продвижения женщин в Армении, подчеркнув, что в повестке правительства Армении особое внимание уделяется правам женщин. Министр затронул вызовы, существующие в этих проблемах и возможные пути их преодоления.

Глава внешнеполитического ведомства Армении затронул тему председательства Армении в Комиссии ООН по статусу женщин в 2020 - 2021гг., также шагов и инициатив Армении в Экономическом и социальном совете и Совете по правам человека, Совете Европы, ОБСЕ и организации Франкофонии.

Состоялся обмен мнениями о текущей деятельности Армении и реализуемых программах в связи с правами женщин в международных форматах.

Оса Регнер выразила полную поддержку UN Women программам правительства РА в области прав женщин и представила ряд предложений по сотрудничеству.