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Артур Джавадян с рабочим визитом выехал в Москву


Председатель Центрального банка Артур Джавадян выехал в Москву, где примет участие в заседании Консультативного совета по валютной политике с участием председателей центральных/национальных банков государств-членов ЕАЭС.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, за заседанием последует подписание соглашения о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности в странах-членах ЕАЭС.




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