Артур Джавадян с рабочим визитом выехал в Москву

Председатель Центрального банка Артур Джавадян выехал в Москву, где примет участие в заседании Консультативного совета по валютной политике с участием председателей центральных/национальных банков государств-членов ЕАЭС.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, за заседанием последует подписание соглашения о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности в странах-членах ЕАЭС.