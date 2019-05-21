Артур Джавадян с рабочим визитом выехал в Москву
Председатель Центрального банка Артур Джавадян выехал в Москву, где примет участие в заседании Консультативного совета по валютной политике с участием председателей центральных/национальных банков государств-членов ЕАЭС.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, за заседанием последует подписание соглашения о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности в странах-членах ЕАЭС.
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